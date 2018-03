Goede start voor Belgen in Miami

Kirsten Flipkens (WTA 71) en Alison Van Uytvanck (WTA 51) zijn goed begonnen aan het Masters-tennistoernooi van Miami. Flipkens was in de eerste ronde te sterk voor de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 39), Van Uytvanck zette een achterstand recht tegen Kateryna Bondarenko (WTA 73).

Flipkens had amper 1 uur en 18 minuten nodig om zich te plaatsen voor de tweede ronde. De Kempische won in twee sets van Buzarnescu: 6-2, 6-3. In de tweede ronde wacht een lastigere tegenstander. Flipkens neemt het dan op tegen de Britse Johanna Konta (WTA 14), de winnares in Miami vorig jaar.

Voor Van Uytvanck werd haar eerste ronde een uitputtingsslag. Ze verloor de eerste set tegen Bondarenko in de tiebreak, trok nadien een spannende tweede set naar zich toe met 7-5 en maakte het uiteindelijk makkelijk af in de derde set met 6-1. Voor haar wacht nu een duel met de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 32).

Ook Elise Mertens en David Goffin zijn actief in Miami. Zij zijn rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde. Mertens neemt het op tegen de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 105), Goffin speelt tegen de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 53) of de Portugees Joao Sousa (ATP 80). Goffin bekijkt in Miami hoe het staat met zijn oogblessure.