Gilles De Bilde op bezoek bij topduivels

VTM-voetbalanalist en –commentator Gilles De Bilde is op bezoek geweest bij drie Rode Duivels. In Manchester ging hij langs bij Romelu Lukaku, in Napels bij Dries Mertens en in Marbella bij Marouane Fellaini.

De Duivels hebben De Bilde thuis ontvangen en hem openlijk verteld over hun jeugd, kinderen, de liefde, het grote geld, hun levensstijl en natuurlijk over het nakende WK in Rusland.

Lukaku

Romelu Lukaku legt uit dat zijn ideale gewicht tussen de 99 en 102 kilogram ligt. Toen hij bij Anderlecht speelde, woog hij maar liefst 110 kilogram. Dat was omdat hij te veel spiermassa had, want z’n vetpercentage bedroeg nauwelijks 9 procent. Bij Chelsea leerde hij hoe z’n gewicht in evenwicht kon krijgen. Van Anelka kreeg hij een gouden tip: “Eet wat je wilt tot vier uur in de namiddag, en drink daarna alleen maar water.” Met dat regime vlogen de kilo’s eraf in een paar weken tijd.

Mertens

Bij Dries Mertens hangt thuis een mooie collectie voetbaltruitjes tegen de muur. Van spelers met wie hij heeft samengespeeld en met wie hij een goede band heeft. Op elk truitje staat een persoonlijke boodschap. Zo ook van collega Rode Duivel Mousa Dembele. “Voor mijn vriend in het leven. Vijand in spelletjes”, schrijf hij. Dries bekent dat hij geen goede vrienden maakt, als hij spelletjes speelt, want dan komt zijn “winnaarsmentaliteit” boven.

Fellaini

Van Marouane Fellaini kan je op z’n minst zeggen dat hij opvalt. Zijn haardos is zijn handelsmerk geworden. In z’n periode bij Standard had hij nog een braaf, kortgeknipt kapsel. Maar toen hij naar Engeland ging, liet hij z’n haar groeien. En dat is zo gebleven. “Ik ben wie ik ben”, zegt Fellaini. Je houdt van mijn look of niet. Een beetje zoals mijn speelstijl. De mensen aanvaarden me zoals ik ben.

