Gilles de Bilde: "Maak me zorgen om blessure Lukaku"

VTM NIEUWS-analist Gilles de Bilde maakt zich zorgen om de enkelblessure van Romelu Lukaku. Lukaku onderging een scan vandaag, maar die bracht geen extra schade aan het licht. De volgende 48 uur bekijkt de medische staf hoe zijn blessure evolueert en of hij fit geraakt voor Engeland.

De verwachting is dat coach Roberto Martinez een pak nieuwe jongens zal brengen tegen Engeland, maar De Bilde vindt dat er bij de vervangers nauwelijks kwaliteitsverschil is. Voor Thomas Vermaelen is het een ideaal moment om te testen waar hij staat. Ook Vincent Kompany maakte vandaag zijn wederoptreden op het trainingsveld.