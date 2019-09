Gilbert zorgt voor eerste Belgische ritzege in Vuelta

Philippe Gilbert (Deceuninck - Quick-Step) heeft donderdag de twaalfde etappe in de 74e Vuelta gewonnen. Na 171,4 kilometer van het Navarra-circuit naar Bilbao had onze 37-jarige landgenoot drie seconden voor op de Spaanse Basken Alexander Aranburu en Fernando Barcelo.

De 29-jarige Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) behield de rode leiderstrui. In de stand heeft hij 1:52 voor op de Spanjaard Alejandro Valverde en 2:11 op de Colombiaan Miguel Angel Lopez. Dylan Teuns is met een negende plaats op 6:07 beste Belg.

Voor Gilbert is het de derde zege van het seizoen, na een rit in de Ronde van de Provence (2.1) en Parijs-Roubaix (WT). In de Ronde van Spanje zit hij in totaal aan zes ritzeges. In 2010 en 2012 won hij twee etappes, in 2013 één.

Vrijdag leggen de renners 166,4 kilometer af tussen Bilbao en de gevreesde Los Machucos. Die slotklim buiten categorie is 6,8 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9,2 procent, met stroken van twintig procent, en gaat over een slecht wegdek. Op weg naar Los Machucos krijgen de renners de Alto de Ubal (7,9 km aan 6%), de Collado del Ason (13 km aan 3,9%) en de Puerto de Alisas (8,5 km aan 6%) te verteren.