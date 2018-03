Gilbert met deze ploeg naar Milaan-San Remo

Quick-Step Floors maakte vandaag de selectie voor Milaan-San Remo bekend. Philippe Gilbert krijgt de Fransman Julian Alaphilippe en de Italiaan Elia Viviani als medekopmannen naast zich. Fabio Sabatini, Maximiliano Richeze, Iljo Keisse en Tim Declercq vervolledigen de selectie.

Fernando Gaviria moest maandag afhaken na een valpartij in Tirreno-Adriatico. De Colombiaan brak toen zijn middenhandsbeentje en komt mogelijk voor de rest van het voorjaar niet meer in actie. Met Gilbert, Alaphilippe en Viviani heeft Quick-Step verschillende troeven achter de hand. "Het is altijd moeilijk om in Milaan-San Remo het wedstrijdverloop te voorspellen. Er zijn zoveel scenario’s mogelijk en een zege hangt af van erg veel factoren”, aldus Philippe Gilbert.

Het is dit jaar de 109e editie van Milaan-San Remo. De volledige wedstrijd is op zaterdag 17 maart vanaf 14.30 live te volgen bij VTM.