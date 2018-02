Gilbert: "Hoop op agressieve koers"

Philippe Gilbert blikt al even vooruit naar de Omloop het Nieuwsblad van morgen. “Hopelijk wordt het een agressieve koers”, weet Gilbert. Bij een overwinning kan hij een derde keer de Omloop op zijn naam schrijven.

“De vorm is goed en ik heb een mooie voorbereiding gehad”, begint de Luikenaar. “De nieuwe finale heb ik al een paar keer gereden, en dat was altijd een mooie en agressieve koers. Hopelijk is het zo’n type koers.”

“Sinds mijn laatste overwinning stond ik altijd gemotiveerd aan de start, maar het is nooit meer gelukt”, eindigt Gilbert, die in 2006 en 2008 het zegegebaar maakte.