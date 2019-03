Gilbert grijpt naast geel in Parijs-Nice

In de zevende rit van Parijs-Nice heeft Philippe Gilbert naast de gele trui gegrepen. Egan Bernal is de nieuwe leider met 45 seconden voorsprong. De zege in de koninginnenrit was voor de Colombiaan Daniel Martinez.

Na 181,5 km en het bedwingen van de slotklim Col de Turini haalde Martinez het voor zijn landgenoot Miguel Ángel López. De Fransman Nicolas Edet vervolledigde het podium. Gilbert, die even virtueel in het geel reed, werd op 2 minuten en 50 seconden elfde. Bernal, de nieuwe leider, eindigde op 3 minuten en 43 seconden op de veertiende plaats. In de stand is Gilbert tweede, op 45 seconden van Bernal.

Zondag eindigt de 77e editie van de Koers naar de Zon met een pittige slotrit rond Nice. Daarna is de opvolger van de Spanjaard Marc Soler gekend.