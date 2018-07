Gilbert in exclusief interview: "Tour voorbij"

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) gaat morgen niet meer van start in de zeventiende Touretappe. De Luikenaar maakte een zware val in de afdaling vandaag. In exclusieve beelden die VTM NIEUWS kon draaien is te zien hoe Gilbert in tranen uitbarst vlak na de etappe en hoe hij even later weet dat zijn Tour voorbij is als hij naar het ziekenhuis moet gebracht worden.

Meteen na de rit stond VTM NIEUWS-journalist Jan Suykens aan de ploegbus van Quick Step Floors. Gilbert had net de beelden van zijn val herbekeken en was zichtbaar aangeslagen. "Het was verschrikkelijk", zegt hij. Op de vraag of hij doorhad wat er gebeurde, barst de voormalig wereld- en Belgisch kampioen in tranen uit.

Gilbert kan niet op zijn knie steunen en wordt met een ambulance voor een MRI naar het ziekenhuis overgebracht. Aan het busje wacht Merijn Casteleyn hem die gisteren nog een interview had met Gilbert tijdens de rustdag. "Ik kan mijn been niet meer bewegen", zegt Gilbert op dat moment en hij is dan ook formeel. "Mijn Tour is voorbij."

In de afdaling van de Col du Portet d'Aspet ging Gilbert uit de bocht. Hij dook over een muurtje het ravijn in, maar reed de etappe desondanks uit en mocht ook nog het podium op om de Prijs voor de Strijdlust in ontvangst te nemen.