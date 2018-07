Gianni Moscon na opstootje uit Tour gezet

De Italiaan Gianni Moscon (Sky) is zondag uit de Ronde van Frankrijk gezet, zo maakte organisator ASO bekend. De ploegmaat van Chris Froome raakt tijdens de vijftiende etappe naar Carcassonne betrokken bij een opstootje met een andere renner.

Vlak na de start in Millau zou de 24-jarige Moscon een slag uitgedeeld hebben aan een renner van Fortuneo-Samsic. De Italiaan werd alvast geschrapt uit de officiële uitslag en stand. Dinsdag komt hij ook niet meer aan de start van de zestiende rit.

Moscon is geen onbesproken figuur binnen het peloton. Vorig jaar kwam hij al in opspraak na een klacht van Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ). Volgens de Zwitser gaf Moscon hem opzettelijk een duw tijdens de Tre Valli Varesine. De Internationale Wielerunie UCI sprak de Italiaanse renner bij gebrek aan bewijs echter vrij. Begin 2017 werd Moscon al eens geschorst, nadat hij een racistische opmerking had gemaakt aan het adres van de Franse renner Kevin Reza.

Team Sky, met geletruidrager Geraint Thomas en titelverdediger Chris Froome, moet de derde en laatste week in de Ronde van Frankrijk nu volmaken met zeven renners.