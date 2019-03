Gert Verheyen stopt als coach van KV Oostende

Gert Verheyen stapt op als coach van KV Oostende. De ex-speler van Club Brugge, die nog maar aan zijn eerste seizoen als coach in eerste klasse bezig was, zet zelf de samenwerking stop, laat de kustploeg op Twitter weten.

De 48-jarige Verheyen debuteerde in het begin van het seizoen als hoofdcoach bij Oostende. Hij maakte de overstap van de Belgische U19 en volgde aan de kust Adnan Custovic op.

Onder het bewind van de gewezen Rode Duivel kende Oostende dit seizoen weinig succes in de competitie. Na 28 speeldagen staan de Oostendenaren pas veertiende met 27 punten. Vorig weekend verzekerde de club zich met een gelijkspel tegen Waasland-Beveren van het behoud in 1A.

Voor Oostende was het al de tiende competitiematch op rij zonder zege. In de beker van België presteerde de kustploeg wel beter. Pas in de halve finale bleek AA Gent na strafschoppen te sterk. Oostende sluit de reguliere competitie binnenkort af op het veld van AA Gent en thuis tegen Anderlecht.