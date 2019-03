Gert Verheyen stapt op bij KV Oostende, Hugo Broos neemt voorlopig over

Gert Verheyen is niet langer coach van KV Oostende. Gisteravond besloot de trainer van de kustploeg er de brui aan te geven na een tegenvallend seizoen, waarin KVO nu al tien keer op rij niet meer kon winnen.

Gert Verheyen was zijn carrière als hoofdcoach bij een Belgische eersteklasser nog geen geen jaar geleden gestart. Voor hij bij KV Oostende aan het roer stond was hij jeugdcoach bij Club Brugge en de Rode Duivels. Een job die hij combineerde met een functie als voetbalanalist op tv.

Voorlopig neemt technisch directeur Hugo Broos in samenwerking met Franky Van der Elst de trainingen over van Verheyen, die maandag in een overleg met voorzitter Frank Dierckens en algemeen manager Patrick Orlans al tot het besluit was gekomen na de reguliere competitie een punt te zetten achter zijn periode bij de club.