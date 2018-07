Geraint Thomas wint de 105e Tour de France

Geraint Thomas (Sky) heeft de 105e Tour de France gewonnen. De Welsh wielrenner kwam niet in de problemen tijdens de laatste rit en is zo de eindwinnaar. Alexander Kristoff was de snelste op de Champs-Elysées.

In de eindstand heeft Thomas 1:51 voorsprong op de Nederlander Tom Dumoulin (Sunweb). De Brit Chris Froome, uittredend en viervoudig Tourwinnaar, vervolledigt het podium op 2:24 van zijn teamgenoot. Greg Van Avermaet (BMC) is de eerste Belg op de 28e plaats.

De groene puntentrui is voor de zesde keer voor de Slovaak Peter Sagan (BORA - hansgrohe). De drievoudige wereldkampioen komt daarmee op gelijke hoogte van de Duitse recordhouder Erik Zabel. De Fransman Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) gaat voor het eerst met de bolletjestrui als bergkoning naar huis, zijn landgenoot Pierre Latour (AG2R La Mondiale) wint de witte trui als beste jongere.

Onze felicitaties

VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn feliciteerde Thomas alvast gisteren op een originele manier. Hij sprak elke dag met hem en telde met hem af op bijzondere wijze.

Thomas greep de macht en de gele trui op 18 juli, in de rit naar La Rosière. Hij verraste vriend en vijand door die de hele tijd in zijn bezit te houden. Op 24 juli vroeg Casteleyn of hij de dagen op zijn kalender aan het afstrepen was. “Ja, het is zoals een adventskalender met Kerstmis, maar in plaats van chocola, krijgen wij lange, zware ritten”, antwoordt Thomas lachend.

Merry Xmas

Op donderdag haalt Casteleyn de anekdote opnieuw boven en vraagt Thomas welk lied hij wilde horen als hij de tijdrit zou overleven en zijn adventskalender vol is. De twee komen overeen dat ‘Merry Xmas Everybody’ van Slade wel gepast zou zijn.

En dus stond Casteleyn Thomas een dag later op te wachten op de tonen van – jawel – Slade. Een zichtbaar geamuseerde Thomas vertelde hoe zich weer als een achtjarig jongetje voelde op Kerstavond. Hij bedankte Casteleyn voor de leuke interviews.