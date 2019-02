Geplaagd Racing Genk speelt vanavond in Praag

Competitieleider Racing Genk komt vanavond in actie in de zestiende finales van de Europa League. Om 18.55 uur spelen de Limburgers in Tsjechië hun heenwedstrijd tegen Slavia Praag.

Voor de Limburgers verliep de voorbereiding van het Europese duel allesbehalve ideaal. De affaire rond Alejandro Pozuelo, die alsnog een vertrek hoopt te forceren, sleept nog steeds aan.

De club blijft beweren dat er een overeenkomst werd afgesloten waarin de aanvoerder belooft te blijven tot het einde van het seizoen. De Spanjaard reisde mee af naar Praag, maar het is niet zeker of Pozuelo ook speelminuten zal krijgen in deze omstandigheden.

Sterk Slavia

De Tsjechische vicekampioen voert net als Genk de competitie in eigen land aan. Het team van coach Jindrich Trpisovsky overleefde een zware EL-poule met Zenit Sint-Petersburg, Bordeaux en Kopenhagen.

Een doelpunt maken wordt een hele klus voor Genk , want Slavia slikte in haar drie EL-thuismatchen geen enkele goal.

De terugwedstrijd gaat door op 21 februari.