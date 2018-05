Gent thuis de boot in tegen Charleroi

Charleroi is met 0-1 gaan winnen op het veld van AA Gent. Het werd een al bij al flauwe wedstrijd waarin één goal volstond voor de Carolo’s om de drie punten mee te nemen naar huis. Kaveh Rezaei zorgde vlak voor de pauze voor de enige goal van de wedstrijd. De Buffalo’s verliezen hierdoor hun vierde plaats aan Charleroi. Gent blijft achter met een één op vijftien in play-off 1.

De eerste helft werd niet om naar huis te schrijven. De thuisploeg bracht een pover voetbal op de mat. Ook de fans van de bezoekers zagen hun ploeg geen goed voetbal brengen. Langs beide kanten vielen nauwelijks kansen te noteren. Net voor rust viel dan toch een doelpunt uit de lucht. Rezaei met veel ruimte en een mooi afstandsschot tekende voor de enige goal in de eerst helft.

Na de pauze was daar plots AA Gent. Janga stuurde de bal via Verstraete tot bij Simon, maar zijn schot werd in hoekschop verwerkt. Op het uur was het bijna boeken toe voor de Buffalo’s. Een blunder in de verdediging werd niet afgestraft door Charleroi. Lang leek de tweede helft een kopie van de eerste, maar Gent herpakte zich en zorgde voor een slotoffensief.

Doelman van Charleroi Penneteau ging goed plat op een schot van Andrijasevic, de daaropvolgende hoekschop leverde bijna de gelijkmaker op. N’Ganga keerde een kopbal van Janga voor de doellijn. In het absolute slot was daar nog Tshakvetadze voor de thuisploeg. Hij trof de paal. Gent verdiende een doelpunt, maar dat kwam er niet en zo verliezen de Buffalo’s opnieuw in play-off 1.

Protestacties tegen de VAR

Weinig beleving op het veld, wel naast het veld. Elke supporter kreeg op zijn zitje een gele en rode kaart. Dat na enkele beslissingen van de VAR die in het nadeel van AA Gent werden gefloten tijdens hun vorige thuiswedstrijd tegen Standard.