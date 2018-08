Gent pakt in slot punt tegen Zulte Waregem

AA Gent heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. De Buffalo's pakten in het slot wel nog een punt tegen een efficiënt Zulte Waregem (1-1). Nieuwkomer David wiste vijf minuten in blessuretijd de openingstreffer van Derijck (66.) uit.

AA Gent en Zulte Waregem leverden in de eerste helft een matige pot voetbal af. Het leek nochtans goed te beginnen toen Harbaoui de eerste kans van Esseve meteen tegen de touwen kopte. De Tunesiër stond echter buitenspel en door toedoen van de VAR werd het doelpunt afgekeurd. Gent kon daar weinig tegenoverzetten en het was Faik die met een afstandschot voor de bezoekers nog het gevaarlijkste was.

Na rust kreeg Gent al snel een goude kans om de voorsprong te nemen. Derijck gleed Awoniyi omver in de zestien en scheidsrechter Dierick legde de bal op de stip. Bossut pakte de strafschop van Kubo echter, waardoor het 0-0 bleef en dat zou Gent zuur opbreken. Ondanks Gents overwicht was het Derijck die Essevee na 66 minuten op voorsprong kopte. Ook na de achterstand bleef Gent drukken, maar het leek niet meer te mogen zijn. Invaller David besliste daar echter anders over. De nieuwkomer schoof vijf minuten in blessuretijd alsnog de oververdiende 1-1 tegen de touwen. Voor Zulte Waregem is het de tweede week op rij dat het een zege in het slot door de handen ziet glippen.

Gent start het seizoen zo toch nog met een 1/6. Zulte Waregem telt na twee speeldagen 2 op 6.