Gent pakt een belangrijke punt tegen Genk

Racing Genk kwam thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Gent. Genk was de betere ploeg in een wedstrijd die ontsierd werd door twee rode kaarten langs de kant van de Buffalo’s. Kubo bracht Gent op voorsprong, maar na de pauze bracht Samatta Genk weer op gelijke hoogte. Door de puntendeling blijft Genk op de laatste plaats in play-off 1.

De laatste wedstrijd van speeldag 8 in play-off 1 liet niet veel aan zich over. Genk kreeg de eerste kans via Trossard, maar Vukovic stond paraat. De Limburgers bleven druk zetten om de openingstreffer te scoren, helaas kon Mata het doel niet vinden. Na een goeie start van Genk kwam de eerste kans er voor de Buffalo’s. Kubo schoot hoog over.

Paar minuten later was het wel raak voor de Japanner. Na een blunder van Colley legt Chakvetadze het leer simpel voor de voeten van Kubo die de bal gewoon moet binnen duwen. Na de openingstreffer van Kubo probeerde Genk nog voor rust de aansluitingstreffer te maken, maar tevergeefs. N’Dongala zijn kopbal belandde in de handen van Kalinic.

Autoritair Genk

De Limburgers kwamen beter uit de kleedkamer, terwijl Gent liever voor de counter koos. Karelis was dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn schot stootte op Kalinic. Gent counterde via Yaremchuk die Vukovic probeerde te verslaan met een lob. De Serviër onderschepte het leer makkelijk uit de lucht. Genk-coach Clement maakte na tien minuten een eerste wissel, die beslissend leek te blijken. Samatta kwam in de plaats van Karelis en joeg de gelijkmaker iets na het uur binnen.

Na het doelpunt kreeg Genk nog kansen via Trossard en Colley. Gent bleek machteloos te zijn in de tweede helft. Kansen kregen de Buffalo’s niet. Het ging van kwaad naar erger voor de bezoekers. Na de tackle van Rosted op Mata kreeg de verdediger zijn tweede gele kaart. Maar dat was niet de enige uitsluiting voor Gent. In de slotfase deelde ref Visser ook aan Dejaegere een tweede gele kaart uit. Met negen hielden de bezoekers wel goed stand en sprokkelden een punt.