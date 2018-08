Gent heeft 1ste competitiezege te pakken

AA Gent heeft de slotwedstrijd van de derde speeldag in de Jupiler Pro League met 4-1 (rust: 1-0) gewonnen van Waasland-Beveren.

In een aangename wedstrijd streden twee teams met open vizier. Het leverde de Gentenaars na 36 minuten via Roman Yaremchuk een 1-0 voorsprong op. Na de pauze verdubbelde Birger Verstraete (77.) van op de stip de voorsprong, na een domme strafschopovertreding van Massop op Limbombe op de rand van de zestien.

De bezoekers leken via de tegentreffer van Aleksandar Vukotic (82.) nog even terug in de wedstrijd te komen, maar Jonathan David diende hen een minuut later al de doodsteek toe. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd lukte hij zelfs nog de 4-1, waardoor hij in zijn laatste drie invalbeurten vier keer de weg naar de netten vond. Indrukwekkende cijfers voor de achttienjarige Canadees, die vorig seizoen nog bij de beloften speelde.

Na de eerste competitiezege van het seizoen komen de Gentenaars met vier op negen op de achtste plaats, op vijf punten van het leidersduo Anderlecht en Club Brugge. Waasland-Beveren wacht daarentegen wel nog op zijn eerste zege en is met twee punten pas twaalfde.