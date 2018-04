Gent en Genk komen niet tot scoren

Een bijzonder matige wedstrijd tussen AA Gent en Racing Genk is geëindigd op een scoreloos gelijkspel. Het Gentse thuispubliek kreeg weinig goed voetbal te zien. Beide ploegen schieten met een punt weinig op in play-off 1.

De eerste helft valt weinig over te zeggen. Racing Genk begon nog het beste aan de wedstrijd met het meeste balbezit, maar zonder al te veel drang naar voren. Het schot van Leandro Trossard zorgde op slag van rust nog voor het meeste gevaar. De thuisploeg was even inspiratieloos. Het leidde tot gemor bij het Gentse publiek.

Ook na de pauze kwam de wedstrijd moeilijk op gang. Het was wachten tot de inbreng van Karelis in het kamp van Genk die eindelijk voor wat vuur zorgde. Zijn schot ging recht op doelman Kalinic af en ook in de herneming kon de Griek niet afwerken. Plots was Gent daar. Andrijasevic probeerde het vanuit een scherpe hoek, maar geen probleem voor doelman Vukovic.

In de slotminuut kwam de thuisploeg nog zeer goed weg. Pozuelo ging alleen op doel af, maar kon niet besluiten. De wedstrijd kreeg uiteindelijk geen winnaar. In de stand blijft Gent derde, op vijf punten van Club Brugge en twee van Anderlecht