Gent en Antwerp delen de punten na knotsgekke match

AA Gent en Antwerp hebben zondagnamiddag op de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League een scoreloos gelijkspel afgeleverd (0-0) in een wedstrijd waarin de hoofdrol voor de videoref was weggelegd, met liefst vier cruciale fases. Met het punt op zak springt Antwerp wel over Club Brugge naar de tweede plaats, op drie punten van leider Racing Genk. AA Gent is voorlopig zesde.

De hoofdrol is deze klassieker was nog maar eens weggelegd voor de VAR. Voor de pauze keerde hij al een doelpunt van Jonathan Bolingi terecht af voor eerder buitenspel van Dieumerci Mbokani. De bezoekers bleven echter aandringen en vlak na de pauze was het opnieuw prijs in de Ghelamco Arena, met dezelfde hoofdrolspelers. Bolingi trof opnieuw raak, maar de VAR had gezien dat er bij het doelpunt twee Antwerpse spelers buitenspel stonden. Voor de rust was de videoref dan weer niet tussenbeide gekomen toen het toch niet helemaal duidelijk leek of een schot van Giorgi Chakvetadze al dan niet over de doellijn ging. Scheidsrechter Nicolas Laforge oordeelde van niet en de VAR volgde hem daarin. Doellijntechnologie had de doorslag kunnen geven, maar daarover beschikken de clubs in de Jupiler Pro League dan weer niet.

In een knotsgekke wedstrijd leek The Great Old in de slotfase nog het deksel op de neus te krijgen. Op aangeven van de videoref oordeelde Laforge terecht dat Jelle Van Damme een strafschopovertreding had begaan op Souquet. Sinan Bolat had vervolgens een schitterende reflex in huis op de elfmeter van Vadis Odjidja, waardoor de nul op het scorebord bleef.

Zondag in de vooravond kan Anderlecht wel nog over Antwerp naar de tweede plaats springen, op voorwaarde dat de Brusselaars de volle buit pakken op bezoek bij seizoensrevelatie Sint-Truiden. Zondagavond sluiten rode lantaarn Lokeren en Charleroi deze speeldag af.