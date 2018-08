Genk wint met 5-2 van Brøndby na hattrick Samata

Racing Genk heeft in de Luminus Arena een stap richting de groepsfases van de Europa League gezet door met 5-2 te winnen van het Deense Bröndby. De hoofdrollen waren voor Mbwana Samata en Leandro Trossard die alle doelpunten van de Limburgers voor hun rekening namen.

Bröndby deed de Genkenaren al meteen bibberen via Hany Mukhtar. De Duitser zag zijn poging echter op de kruising uiteenspatten. Toch was het Genk dat als eerste mocht juichen toen Mbwana Samata (37.) vanop een stilstaande fase een voorzet van Alejandro Pozuelo binnenkopte. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Genk nog een strafschop toebedeeld na Deens handspel. Leandro Trossard (45. +1) stuurde de Limburgers met vertrouwen de kleedkamers in.

Hattrick

In de tweede helft begon Bröndby aan een tegenoffensief en dat leek ook te lukken. Zo brachten Hjortur Hermannsson (47.) en Kamil Wilczek (51.) hun ploeg opnieuw op gelijke hoogte. Samata (55. en 70.) ontbond daarop zijn duivels en besliste op eigen houtje de wedstrijd door zijn hattrick te vervolledigen. In de extra tijd zette Trossard na een heerlijke actie van Joseph Paintsil de eindcijfers op het bord.

De terugwedstrijd wordt volgende week donderdag gespeeld.