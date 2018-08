Genk wint met 0-2 op veld van Oostende

Racing Genk heeft op de derde speeldag in de Jupiler Pro League met 0-2 (rust: 0-0) gewonnen op het veld van KV Oostende. Met zeven op negen klimmen de Limburgers naar een met Antwerp gedeelde tweede plaats, op twee punten van leider Club Brugge. De Kustboys zitten met drie op negen in de middenmoot.

Genk was in de Versluys Arena doorlopend de betere ploeg, maar verzuimde de kansen af te maken. Zinho Gano kreeg tegen zijn ex-club drie keer een uitgelezen kans om de score te openen, maar faalde telkens. Het was dan ook wachten tot de slotfase vooraleer Leandro Trossard (79.) van op de stip de bezoekers op voorsprong kon trappen, na een handsbal in de zestien van Oostende-verdediger Wout Faes. Even later stelde Ruslan Malinovskiy (85.) met een afstandsschot de zege veilig.

De Limburgers klimmen zo voorlopig naar de gedeelde tweede plaats, die ze vanavond mogelijk reeds moeten afstaan aan RSC Anderlecht, dat weliswaar voor een lastige verplaatsing naar Charleroi staat. AA Gent en Waasland-Beveren sluiten om 20 uur de derde speeldag af.