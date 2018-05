Genk walst over Charleroi

KRC Genk heeft gemakkelijk gewonnen met 4-1 van Charleroi. Na rust waren de manschappen van Philippe Clement veel te sterk voor de Carolo’s. De Limburgers zijn dankzij hun ruime overwinning quasi zeker van de vijfde plaats.

De start van de wedstrijd was heel evenwichtig. Beide ploegen kregen kansen, maar niets uitzonderlijk. Genk was baas van het leer, terwijl de Carolo’s op de counter naar de openingstreffer zochten. Na 25 minuten was het eindelijk zover. Genk-spits Samatta opende de score met een prachtige kopbal. Lang duurde de Limburgse voorsprong niet. Goudhaantje Benavente maakte de gelijkmaker met een schot van buiten de zestien. Drie minuten later schoot Trossard met een prachtige afstandsschot de 2-1 voorbij Penneteau. Grote kansen kregen we nadien niet meer te zien.

Het team van Philippe Clement begon de tweede helft met een nieuwe boost. Hoewel Charleroi de eerste kans kreeg, was het toch Genk die de 3-1 scoorde. Na dom balverlies van N’Ganga schoot Samatta het leer makkelijk voorbij Penneteau. Een kwartier later was het over en out voor de Carolo’s. Ndongala scoorde de 4-1 knap binnen en daar bleef het bij.