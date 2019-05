Genk-voorzitter Peter Croonen: “We staan sinds oktober op kop, we hebben nooit echt een dip gehad”

Als Genk vanavond wint, dan kan het volgend weekend de titel pakken, op het veld van Club Brugge. De spelers zijn al in de Luminus Arena. Voor de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen.

Genk is de sterkste ploeg van play off één. Het won al vijf keer. De enige keer dat het verloor, was tegen Antwerp. En daarvoor wil Genk vanavond revanche. Een nieuwe, grote stap zou dat zijn voor Genk, naar de landstitel.

Genk-voorzitter Peter Croonen vindt dat ze de titel in play-off 1 verdienen: “We staan sinds oktober op kop, we hebben nooit echt een dip gehad.”