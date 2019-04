Genk titelfavoriet na 3-1 zege tegen Club

KRC Genk heeft op eigen veld bewezen dat het nog altijd titelfavoriet nummer één is. In een rechtstreeks duel om de 1ste plaats in play-off 1 won het met 3-1 van de ploeg in vorm, Club Brugge. De Genkenaren zetten blauw-zwart zo op vier punten van de koppositie.

Bij het ingaan van de rust hingen de bordjes nog in evenwicht. Leider Genk kwam rond het kwartier op voorsprong. Trossard was de doelpuntenmaker van dienst. Na een drieste tackle op vormer kwam Club Brugge langszij vanop de stip. Vanaken zette de elfmeter om.

In de tweede helft nam Genk afstand. Handspel in de zestien zorgde ervoor dat ook de thuisploeg een penalty kreeg. Malinovsky faalde niet en schoot de 2-1 tegen de netten. Samatta diepte tien minuten voor tijd de score nog uit 3-1.