Genk-speler Ruslan Malinovskyi vrijgesproken voor rode kaart

Genk-speler Ruslan Malinovsky wordt vrijgesproken voor de rode kaart die hij vorig weekend kreeg tijdens de wedstrijd tegen Gent. Zelf ontkende de speler altijd dat hij Birger Verstraete met opzet raakte. "Ik zag hem niet", getuigde de Oekraïense draaischijf van KRC Genk.

De Oekraïense middenvelder loodste Genk afgelopen weekend met twee doelpunten voorbij AA Gent (2-1), maar moest diep in blessuretijd met rood naar de kant. Malinovskyi en Verstraete gingen na een duel beiden tegen de vlakte. Op de grond trapte de Oekraïner al dan niet opzettelijk tegen het hoofd van Verstraete. Scheidsrechter Visser was onverbiddelijk en trok de rode kaart, vooral omdat Verstraete er een bloedende oogkas aan overhield.

7 dagen schorsing geëist

Eerder deze week had het bondsparket zeven speeldagen schorsing en een boete van 7.000 euro geëist. Volgens de bondsprocureur was er sprake van opzettelijk natrappen. "Met wat pech was Verstraetes carrière voorbij", klonk het maandag streng.

Verstraete zelf zag echter geen kwaad opzet in de actie. "Ik heb de beelden na de wedstrijd bekeken, en het leek me eerder een ongelukkige botsing", tweette de middenvelder van de Buffalo's. De bondsprocureur nam die uitspraak in beraad.