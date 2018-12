Genk overwintert na simpele zege in Europa League

Met een kletterende 4-0 zege (rust: 2-0) tegen het Noorse Sarpsborg heeft Racing Genk zich donderdagavond op de slotspeeldag in groep I geplaatst voor de zestiende finales in de Europa League.

Zinho Gano (3.) en Joseph Paintsil (5.) zorgden voor snelle doelpunten in de Luminus Arena, na de pauze dikten Sander Berge (64.) en Joseph Aidoo (67.) nog aan tot 4-0 tegen één van de zwakste tegenstanders die dit seizoen al over de vloer kwamen in Genk.

Met elf punten zijn de Limburgers bovendien groepswinnaar, daar veranderde het verrassende resultaat in de andere groepswedstrijd tussen Besiktas en Malmö (0-1) niets meer aan. De Zweden overwinteren als nummer twee uit de groep. Als groepswinnaar is Genk maandag reekshoofd bij de loting en ontloopt het zo een hoop op papier zwaardere tegenstanders.

De Noorse temperaturen in Limburg - de thermometer wees net één graad onder het vriespunt aan bij de aftrap - inspireerden de bezoekers uit Sarpsborg hoegenaamd niet, want na minder dan vijf minuten stond de thuisploeg al 2-0 voor via Gano en Paintsil, al dan niet toevallig twee spelers die Philippe Clement in het elftal had gedropt ten nadele van Ally Samatta en Dieumerci Ndongala. Bovendien waren het de eerste twee kansen uit de wedstrijd voor de thuisploeg en zo namen ze meteen revanche voor de kritiek van afgelopen weekend, toen ze in de competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk van de 26 doelpogingen er amper 7 tussen het kader kregen en vervolgens in eigen huis puntenverlies moesten toestaan (1-1).

Al had het ook wel - en vooral - met de tegenstand uit Noorwegen te maken. Sarpsborg stond te bibberen achterin en kon enkel wat dreigen via stilstaande fases. Paintsil had voor de pauze de score al op 3-0 kunnen brengen, maar de verste paal stelde de definitieve doodsteek voor de bezoekers nog wat uit. Net voorbij het uur viel dat derde doelpunt dan toch: na een hoekschop trof Berge raak tegen zijn landgenoten, die het op geen enkel moment verstaanbaar konden maken hoe ze in de heenronde met 3-1 konden winnen van dit Genk. De kelk moest vervolgens tot op de bodem leeg, op de eerstvolgende corner kopte Aidoo de 4-0 eindstand tegen de netten.

Racing Genk mag zo voor de vierde keer in de clubgeschiedenis naar de zestiende finales van de Europa League. Meer nog, telkens de Genkenaars de groepsfase speelden, wisten ze die ook te overleven. Hun beste resultaat zetten ze in het seizoen 2016-2017 neer, toen ze pas in de kwartfinales nipt sneuvelden tegen het Spaanse Celta. Een ronde eerder had Genk toen AA Gent uit het toernooi geknikkerd.