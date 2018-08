Genk naast Club op 2e plaats na zege tegen Charleroi

Racing Genk heeft de drie punten thuisgehouden tegen Charleroi op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League. In de Luminus Arena haalden de Limburgers het met 3-1 van de Carolo's. Bij de rust gaf het scorebord 1-1 aan. In de stand klimt Genk naar de tweede plaats, naast Club Brugge.

Iets voor het halfuur kwam Charleroi op voorsprong via Benavente. De Peruviaan duwde een voorzet van Baby tegen de netten. Genk vond de stand onrechtvaardig en trok richting het doel van Riou. Maar ook de bezoekers dreigden met onder meer een lob van Baby die op de lat belandde. Op slag van rust lukte het team van Philippe Clement dan toch de gelijkmaker. Een voorzet van Trossard belandde via Ndongala en Gano bij Uronen, die wél op doel trapte: 1-1.

Vlak na rust moest Riou alles uit de kast halen om de kopbal van Gano uit zijn doel te houden. Aan de overzijde knalde Benavente in de korte hoek tegen de paal. Ndongala profiteerde nadien van mistasten van Nurio. Samatta prikte zijn voorzet binnen, waardoor de thuisploeg op voorsprong kwam. Pozuelo en co. gaven de regie in het laatste kwartier niet meer uit handen.

Na een foutieve tackle van Martos op Samatta in blessuretijd wees ref Van Driessche naar de strafschopstip. De Tanzaniaan zette de elfmeter feilloos om. Net als Club Brugge telt Genk nu tien punten, op twee punten van leider Anderlecht. Charleroi moet het op de elfde stek met drie punten stellen. Om 20u wordt de vierde speeldag afgesloten met Eupen-AA Gent.