Genk naar groepsfase Europa League

Racing Genk heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Het won de terugwedstrijd bij het Deense Brondby met 2-4. Eerder hadden de Limburgers ook al de heenwedstrijd met 5-2 gewonnen. Racing Genk is na Anderlecht en Standard de derde Belgische deelnemer aan de groepsfase van de Europa League.

Racing Genk is de voorbije maand in topvorm aan het nieuwe seizoen begonnen. De Limburgers rolden in de Europa League het Luxemburgse Fola Esch en het Poolse Lech Poznan op en openden ook de Jupiler Pro League uitstekend met 13 op 15 en een gedeelde koppositie na vijf wedstrijden.

In Bröndby gingen ze op dat elan door en na een halfuur stond het al 0-2 na treffers van Ruslan Malinovskiy en Dieumerci Ndongala. Via Kamil Wilczek en aanvoerder Johan Larsson kwam de thuisploeg nog langszij, Sebastien Dewaest en Ally Samatta zorgden toch nog voor een verdiende 2-4 zege. Voor Genk is het de vierde keer dat ze zich weten te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League.