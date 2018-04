Genk mept Anderlecht tegen het canvas

Racing Genk heeft thuis gewonnen van Anderlecht. De Limburgers haalden het met 2-1 via goals van Dieumerci Ndongala en Leandro Trossard. Lazar Markovic maakte zijn eerste voor Anderlecht. Door het verlies halen de Brusselaars zes op vijftien in de play-offs en kan Club Brugge morgen uitlopen tot negen punten.

De eerste helft was aangenaam om naar te kijken met heel veel aanvallende acties langs beide kanten. Na amper twee minuten was het Ndongala die de thuisploeg al op voorsprong bracht. De doelman bij Anderlecht, Matz Sels, zag er niet goed uit en Ndongala nam dat geschenk dankbaar aan. Anderlecht was nog niet wakker geschud na die vroege tegengoal, maar bij Genk vergaten ze om het af te maken.

Na twintig minuten was plots Anderlecht daar. Markovic strafte balverlies bij de thuisploeg genadeloos af. Daarna was het vooral Genk dat aanspraak kon maken op een tweede goal, maar Sels en de paal stonden in de weg.

Tweede helft

De thuisploeg ging gretiger spelen en dat leidde ook tot doelkansen. Op het uur was het Trossard die scoorde voor de Limburgers. Een fraaie aanval met een hoofdrol voor Pozuelo die eindigde bij Trossard en de bal in de hoek deponeerde: 2-1. Anderlecht reageerde met een kopbal van Lukasz Teodorczyck. Leander Dendoncker liep Omar Colley aan. Scheidsrechter Christof Dierick floot eerst penalty, maar kwam terug op zijn beslissing na het bekijken van de beelden.

Anderlecht maakte nadien nog enkele keren aanspraak op de gelijkmaker, maar die kwam er niet. Racing Genk zag zijn goed voetbal beloond worden met een driepunter. Anderlecht doet opnieuw een slechte zaak bovenaan. Mits een overwinning van Club kunnen de Bruggelingen morgen uitlopen tot negen punten. Genk blijft staan op de vijfde plaats, maar heeft weer meer uitzicht op de andere ploegen.