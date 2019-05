Racing Genk is landskampioen, het had genoeg aan een 1-1 gelijkspel op het veld van Anderlecht omdat Club Brugge verloor van Standard.

Op het veld van Anderlecht waren de Genk-spelers uitzinnig van vreugde. Na de spannende play offs is de titel nu eindelijk binnen en dat was te zien aan de vreugdekreten van de spelers.

In het centrum van Genk hadden duizenden mensen de wedstrijd gevolgd op groot scherm. Toen het laatste fluitsignaal klonk barste een groot feest los.