Genk heeft zijn Europees ticket beet

Genk heeft het laatste ticket voor de Europa League beet, na een makkelijke overwinning tegen een pover Zulte Waregem. De thuisploeg won met een overtuigende 2-0 score, dankzij doelpunten van Samatta en Uronen. Grote kansen kregen de West-Vlamingen niet.

Genk greep Zulte Waregem, dat woensdag nog 120 minuten speelde tegen Lokeren, meteen bij de keel. Ruslan Malinovskiy joeg een schot nog rakelings naast, vijf minuten later was het wel raak. Samatta stond op de goede plaats en duwde een gekraakt schot van Leandro Trossard tegen de netten. Dik tien minuten later was het opnieuw prijs. Uronen vond het gaatje en bezorgde de thuisploeg een verdiende dubbele voorsprong. Zulte Waregem antwoordde met een kopbal van Marvin Baudry, maar kwam voor het overige zelden in de zone van de waarheid. Op slag van rust kon Samatta een 1-op-1-situatie tegen doelman Samy Bossut niet succesvol afronden.

Oppermachtig Genk in de tweede helft

Na de koffie veranderde er weinig aan het spelbeeld. Zulte Waregem kon een wervelend KRC Genk niet ontwrichten. Trossard en Malinovskiy vergaten oog in oog met Bossut gigantische kansen af te werken. Tien minuten voor tijd duwde Trossard het leer van dichtbij tegen de lat. De smaakmaker, die net bijtekende bij Genk, kon zijn uitstekende match niet bekronen met een doelpunt. Even later schoot hij recht op Bossut. In de herneming had Pozuelo iets moois in gedachten, maar zijn omhaal spatte uiteen op het doelkader. De score liep niet meer op, waardoor de Jupiler Pro League 2017-2018 afgesloten werd met een Limburgse 2-0 zege.

Dankzij de zege gaat KRC Genk, dat als vijfde eindigde in Play-off I, Europa in. De troepen van coach Philippe Clement starten eind juli in de tweede voorronde van de Europa League. Zulte Waregem vergeet de kroon op een sterke tweede seizoenshelft te zetten. De vorige nederlaag dateerde immers al van 3 maart tegen Anderlecht (2-3).