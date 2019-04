Genk heeft tegen Gent genoeg aan klasseflits van Trossard

KRC Genk heeft een nieuwe stap gezet richting de titel. In de Ghelamco Arena won het met het kleinste verschil van AA Gent na een klasseflits van aanvoerder Leandro Trossard.

De Buffalo’s leken in het begin wat onder de indruk van leider Genk, maar ze knokten zich snel in de wedstrijd. Er waren kansen aan beide kanten, al was het toch de leider in play-off 1 die de score opende. Ito tekende met een knappe solo voor de 0-1. De supporters hielden evenwel de adem in, want daar was de VAR. Een duwfout van Ito voorafgaand het doelpunt gooide roet in het eten.

Na de pauze was er geen twijfel mogelijk over de 0-1. Aanvoerder Trossard kreeg de bal aangespeeld op de rand van de zestien. Mannetje uitkappen, een metertje ruimte maken en de bal in de verste hoek krullen. Dat heet dan met vertrouwen voor de titel spelen.