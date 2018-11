Genk blijft op koers voor Europese lente

Racing Genk heeft op de vierde speeldag van de Europa League in de eigen Luminus Arena 1-1 gelijkgespeeld tegen Besiktas. Invaller Sander Berge zorgde met een late loeier voor de puntendeling. Genk blijft met de draw in poleposition om door te stoten naar de zestiende finales.

In het wedstrijdbegin bleven grote kansen uit, en het waren vooral de bezoekende Turkse fans die zich lieten opmerken en voor een helse sfeer zorgden. Besiktas verloor al vroeg Lens, die met een blessure zijn plaats moest afstaan aan Pektemek. Dat sloeg de Turken niet uit hun lood, en Ricardo Quaresma (17.) strafte laks Genks verdedigen af met de 0-1. De thuisploeg moest toch even bekomen, en liep bijna op de 0-2. Keeper Vukovic stond echter pal op de poging van Pektemek. Genk kon daar heel lang weinig tegenover stellen. Pas enkele minuten voor rust stak de Belgische kampioen de neus aan het venster. Samatta, tot dan vrij onzichtbaar, kreeg een voorzet van Mæhle niet binnen het kader.

Na de koffie schakelde Genk dan toch een versnelling hoger, al zorgde dat niet meteen voor meer doelgevaar. Aan de overkant moesten de Limburgers ook blijven opletten voor tegenprikken. Maar ook bij de Turken ontbrak de scherpte voor de goal. In het slotkwartier drukte de thuisploeg Besiktas in de eigen zestien. Genk leek op weg naar de nederlaag, maar invaller Berge (88.) dacht daar anders over. De Noor pegelde de gelijkmaker op het bord. Genk ging op zoek naar meer, maar Heynen liet de 2-1 liggen.

Ook in de andere wedstrijd in poule I tussen Malmö en Sarpsborg werd het 1-1. Genk blijft leider met 7 punten, Malmö en Sarpsborg volgen met elk vijf punten. Besiktas sluit de rangen met vier eenheden.

Op de vijfde en volgende speeldag, die op 29 november op de planning staat, trekt Genk naar Malmö. Sarpsborg ontvangt op hetzelfde ogenblik Besiktas. Afsluiten doen de Limburgers op 13 december met een thuismatch tegen Sarpsborg.