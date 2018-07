Gele trui Thomas wint op Alpe d'Huez

De 32-jarige Brit Geraint Thomas (Sky) heeft de twaalfde rit van de Tour de France gewonnen na 175,5 kilometer van Bourg-Saint-Maurice naar Alpe d'Huez. In een sprint met een elitegroepje bleef hij Tom Dumoulin (Sunweb), Romain Bardet (AG2R La Mondiale) en Chris Froome (Sky) voor. Thomas komt nog iets ruimer aan de leiding van het klassement.

De Nederlander Steven Kruijswijk, voor de start van de rit zesde in het klassement, trok al vroeg in de aanval. In de beginfase van de rit maakte hij deel uit van een omvangrijke kopgroep met ook Serge Pauwels (Team Dimension Data), maar al op 73 kilometer van het einde ging hij solo. Kruijswijk strandde na een dappere onderneming echter in de laatste kilometers van Alpe d'Huez.

De slotklim leverde een strijd op tussen de vier tenoren Romain Bardet, Tom Dumoulin, Chris Froome en Geraint Thomas. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) kwam ten val en moest achtervolgen. Hij keerde in de slotkilometer nog ei zo na terug.

Opgevers

De rit naar de Alp der Alpen kende heel wat opgevers. Klassementsman Rigoberto Uran (Education First-Drapac) ging niet van start en onderweg stapten onder andere sprinters Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) en André Greipel (Lotto Soudal) van de fiets.

Vrijdag verlaten de renners na drie dagen de bergen. De 13e etappe voert hen over 169,5 kilometer van Bourg d'Oisans naar Valence, een kans voor de nog overgebleven sprinters.