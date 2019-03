Geen schorsing voor Carcela na handgebaar

Standard-middenvelder Mehdi Carcela wordt niet gestraft voor zijn handgebaren in de Clasico tegen Anderlecht van 3 februari. Dat heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond vandaag beslist.

Dat betekent dat Carcela, die vanavond sowieso aan de aftrap mocht komen op de eerste speeldag van play-off 1, uiteindelijk geen play-offduels moet missen.

Het Bondsparket, dat tegen de vrijspraak in eerste aanleg in beroep was gegaan, had twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete gevraagd.