Geen Russische toppers op Spelen

Het Internationaal Sporttribunaal heeft het beroep van dertien Russische atleten verworpen. Via het TAS wilden de Russen alsnog een ticket voor de Winterspelen in Pyeongchang bemachtigen. Het Internationaal Olympisch Comité sloot de sporters eerder al uit na het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji.

Het TAS vindt zichzelf niet bevoegd om de ingediende papieren te behandelen. Bij de dertien uitgesloten sporters bevinden zich twee topschaatsers met medaillekansen. Pavel Kulizhnikov is vijfvoudig wereldkampioen op verschillende afstanden. Daarnaast is er ook nog Denis Yuskov, drievoudig wereldkampioen op de 1.500 meter.

Vrijdag neemt het TAS een beslissing over het lot van 47 andere Russische atleten en trainers. Dat is vlak voor de start van de Winterspelen. De openingsceremonie vindt vrijdagmiddag (Belgische tijd) plaats.