Geen Nainggolan naar WK, deze Duivels halen selectie wel

Radja Nainggolan gaat effectief niet mee naar het WK in Rusland. Het nieuws lekte gisteravond al uit en is bevestigd door Roberto Martinez tijdens de officiële persconferentie. De bondscoach maakte 28 namen bekend, pas op 4 juni maakt hij de definitieve selectie van 23 namen publiek.

"Radja is een topspeler. Dit is een tactische keuze. In zijn club heeft Nainggolan een belangrijke rol maar die kunnen we hem in onze ploeg niet geven", legde Martinez uit. "Het is geen beslissing die ik op basis van de voorbije weken nam, maar wel op basis van de laatste twee jaar." De bondscoach selecteerde "om medische redenen" 28 spelers. Op 4 juni maakt hij zijn definitieve selectie van 23 bekend. Christian Benteke, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Nacer Chadli en Adnan Januzaj mogen nog hopen op het WK. Divock Origi, in 2014 verrassend geselecteerd voor het WK, is er niet bij. Ook Kevin Mirallas ontbreekt.