Geen Morata en Fabregas bij Spaanse selectie

Spaanse bondscoach Julen Lopetegui heeft zijn selectie voor het WK bekendgemaakt. Daar is geen plaats bij voor Morata en Fabregas. Het Chelsea-duo betaalt de prijs voor een zwak seizoen van The Blues en de hevige concurrentie in de Spaanse selectie.

Real Madrid is hofleverancier van de Spaanse selectie met zes spelers: Marco Asensio, Dani Carvajal, Isco, Nacho, Sergio Ramos en Lucas Vázquez. Cesc Fàbregas en Álvaro Morata zijn de opvallendste afwezigen. Hun teamgenoot bij Chelsea, linksback Marcos Alonso, ontbreekt ook. Aan de rechterkant krijgt Álvaro Odriozola de voorkeur boven Sergi Roberto en Juanfran. Bij de doelmannen mag Kepa Arrizabalaga zich opmaken voor zijn eerste eindtoernooi, Iker Casillas is er zoals verwacht niet bij.

Spanje zit op het WK in Rusland in Groep B met Portugal, Marokko en Iran. Op 15 juni starten de Spanjaarden het toernooi met een kraker tegen Europees kampioen Portugal.