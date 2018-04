Geen Ibrahimovic op het WK

De Zweedse voetbalbond (SvFF) heeft donderdag bevestigd dat Zlatan Ibrahimovic niet zal meegaan met de nationale ploeg naar het WK in Rusland. De 36-jarige topspits liet aanvankelijk uitschijnen toch mee te willen naar de wereldbeker in de Amerikaanse TV-show bij Jimmy Kimmel.

“Zlatan heeft eerder geweigerd nog voor het nationale team te spelen, hij is daar niet op teruggekomen”, benadrukt de Zweedse voetbalbond. Ibrahimovic maakte in maart de overstap van Manchester United naar LA Galaxy. Bij zijn voorstelling in LA zei Ibrahimovic nog: “Als ik wil, ga ik naar het WK. Daar hoeft niemand voor te bellen.”

Ibrahimovic speelde voor het laatst voor Zweden op het EK van 2016 in de groepswedstrijd tegen de Rode Duivels (0-1 verlies). In het totaal verzamelde hij 116 caps en scoorde daarin 62 doelpunten. Een comeback komt er dus niet voor de Zweedse topspits.

Het bericht van de Zweedse voetbalbond op Facebook:

Ibrahimovic vorige week in de Amerikaanse talkshow bij Jimmy Kimmel: “Ik heb je net verteld dat ik naar het WK ga.”