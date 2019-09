Geen halve finale voor Mertens op US Open

Elise Mertens (WTA 26) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de US Open. De Limburgse verloor woensdag in het Arthur Ashe Stadium in New York in drie sets met 6-3, 2-6 en 3-6 van de Canadese Bianca Andreescu (WTA 15). De partij duurde twee uur en één minuut.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 23-jarige Mertens en de 19-jarige Andreescu. Die laatste had in de tweede ronde ook al Kirsten Flipkens (WTA 110) uit het toernooi gekegeld.

Mertens stond voor de vierde keer op de hoofdtabel in New York. Na vroege exits in 2016 en 2017 haalde ze vorig jaar de vierde ronde (achtste finales). Belgiës beste tennisster hoopte voor de tweede keer in haar carrière de halve finales van een grandslam te bereiken. Dat lukte haar begin vorig jaar een eerste keer op de Australian Open.

Mertens is in New York wel nog actief in het dubbeltoernooi. Met de Wit-Russische Aryna Sabalenka speelt ze in de halve finales tegen de Amerikanen Caroline Dolehide en Vania King.

Bianca Andreescu haalt bij haar eerste deelname op de hoofdtabel van de US Open meteen de halve finales. Ze speelt daarin tegen de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 12). Die schakelde de Kroatische Donna Vekic (WTA 23) uit met 7-6 (7/5) en 6-3.

De tweede halve finale wordt een duel tussen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 5) en de Amerikaanse Serena Williams (WTA 8).