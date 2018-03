Geen Goffin en Darcis in kwartfinale Davis cup

Johan Van Herck heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de kwartfinale van de Davis Cup tegen de Verenigde Staten. Ruben Bemelmans (ATP 116) en Joris De Loore (ATP 322) maken opnieuw deel uit van de Belgische selectie. Sander Gille (ATP dubbel 85) en Joran Vliegen (ATP dubbel 98) zijn de twee andere namen. Yannick Mertens (ATP 326) is de reservespeler.

Eerder raakte al bekend dat sterkhouders David Goffin, die nog herstelt van zijn oogblessure, en Steve Darcis, die last ondervindt van zijn ellenboog, verstek moesten geven voor de kwartfinale. "Natuurlijk zullen we David en Steve missen", verklaart Van Herck. "Samen met heel het team hoop ik vooral dat zij goed en volledig herstellen en opnieuw hun beste vorm kunnen terugvinden.”

Het duel vindt plaats in het Amerikaanse Nashville in het weekend van 6 april. Het team van de Verenigde Staten bestaat uit Jack Sock (ATP 11), Sam Querrey (ATP 14), John Isner (ATP 17), Ryan Harrison (ATP 53) en Steve Johnson (ATP 54). De winnaar van het duel treft Kroatië of Kazachstan in de halve finales. Vorig jaar bereikte België nog de finale. Die verloor het toen van Frankrijk.