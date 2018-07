Geen enkel geval van doping op WK

Geen enkele voetballer heeft positief getest bij de dopingtests in de aanloop naar en tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 2018 in Rusland. Dat maakte de Wereldvoetbalbond FIFA bekend in een persbericht.

"Nu het WK 2018 in Rusland op zijn einde loopt, kunnen wij stellen dat de resultaten van de voor en tijdens de competitie gevoerde analyses tot op heden allemaal negatief zijn gebleken," meldt de FIFA.

"Meest uitgebreide antidopingprogramma ooit"

Sinds januari werden er bij 2.037 controles 3.985 stalen afgenomen. Alle voetballers zijn voorafgaand aan het toernooi onaangekondigd gecontroleerd en tijdens het toernooi zijn er nog eens 626 controles geweest, waarvan 108 op de rustdagen. Volgens de FIFA gaat het om "het meest uitgebreide antidopingprogramma dat ooit voor een WK in werking werd gesteld".

Halvefinalisten vaker controle

Er werd één abnormale analyse gedetecteerd, maar de speler in kwestie had om therapeutische redenen een voorschrift om het gevonden product te nemen. Elke speler van de vier halvefinalisten (Frankrijk, Kroatië, Engeland en België) werd sinds januari tussen de vier en acht keer gecontroleerd.

Kritiek

Toch was er ook kritiek op het antidopingprogramma van de FIFA. Zo sprak het hoofd van het Duitse dopingagentschap (NADA) Andrea Gotzmann van een "belangenconflict". De Duitser heeft zijn bedenkingen bij het feit dat de landen instaan voor het controleren van hun eigen spelers. Gotzmann vindt dat "de sport nog maar eens zichzelf controleert, terwijl we daar net van weg willen".

De FIFA weerlegt die kritiek door te verklaren dat alle genomen steekproeven werden geanalyseerd door het Wereldantidopingagentschap (WADA) geaccrediteerde laboratoria.