Geen contractverlenging voor Deschacht

Het contract van Olivier Deschacht (37) bij RSC Anderlecht wordt niet verlengd. Dat heeft paars-wit maandag gemeld. De verdediger speelde 601 wedstrijden voor RSCA, waaronder 99 in Europa, een record in de clubgeschiedenis.

Deschacht, die in 2001 zijn debuut kende bij de Belgische recordkampioen, stak in 2016 Paul Van Himst voorbij als speler die de meeste matchen voor Anderlecht afwerkte. Van Himst strandde in 1975 op 566 wedstrijden. "Olivier Deschacht is een icoon van de club en zal voor altijd deel uitmaken van onze familie", zo klinkt het op de website van Anderlecht.

Dankbaar

"RSC Anderlecht en de fans zijn hem dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft. De club maakt zich op voor een nieuw seizoen en heeft beslist om het aflopend contract van Olivier Deschacht niet te vernieuwen. Vandaag wordt een belangrijke pagina omgeslagen om de vernieuwing en de verjonging alle kansen te geven. We zullen Olivier Deschacht in de nabije toekomst gepast huldigen. We wensen hem alvast veel succes in de toekomst. Bedankt voor alles, Olivier!"

B-kern

Deschacht, die zeventien jaar tot de A-kern van paars-wit behoorde, beleefde een bijzonder lastig seizoen bij de Belgische recordkampioen. Medio februari maakte paars-wit bekend dat Deschacht naar de B-kern werd verwezen. Een moeilijke relatie tussen Hein Vanhaezebrouck en de verdediger werd door de media aangehaald als reden, maar dat ontkende de coach even later.

"Dit is geen beslissing van de coach alleen, maar van de spelers, de staf én de directie. Gewoon omdat de feiten dusdanig waren dat de groep niet meer normaal kon functioneren", klonk het destijds op Neerpede.

"Te negatief"

Deschacht gaf evenwel toe dat hij "te negatief" was geweest met betrekking tot de prestaties van zijn teamgenoten. Begin april werd Deschacht opnieuw in de A-kern opgenomen.

In zijn carrière kroonde Deschacht zich acht keer tot landskampioen en veroverde hij één Beker van België. Deze week hervat Anderlecht de trainingen.