Geen Cl voor Chelsea volgend seizoen

Chelsea FC zal volgend seizoen niet te zien zijn op het kampioenenbal. De Blues verloren vandaag met 3-0 tegen Newcastle United. De Londense club eindigt het seizoen op de vijfde plaats. Hazard en Courtois zullen volgend jaar in de Europa League spelen. Liverpool heeft de laatste plaats voor de Champions League behaald.

Het team van Antonio Conte speelde vandaag een wedstrijd met weinig grote kansen. Newcastle-spits Dwight Gayle bracht de thuisploeg na twintig minuten al op voorsprong. Een kwartier na de start van de tweede helft was het helemaal over en out. Ayoze Perez zette de 2-0 op scorebord. Het ging van kwaad naar erger voor Chelsea. Vier minuten na de 2-0 scoorde de 24-jarige Spanjaard zijn tweede van de dag. De 3-0 van Perez was ook de eindscore.

Zelfs al won Chelsea vandaag, zat Champions League voetbal er niet in. Liverpool deelde een 4-0 pandoering aan Brighton uit. Ook Tottenham liet thuis geen punten vallen. Ze wonnen met 5-4 in een spectaculaire wedstrijd van Leicester.