Geen bloemenmeisjes meer bij klassiekers

Bij de voorjaarsklassiekers van Flanders Classics zullen dit voorjaar geen bloemenmeisjes meer op het podium verschijnen. Renners die een wedstrijd winnen, zullen het dus zonder bloemen en zoenen moeten doen.

Onder meer bij de Ronde van Vlaanderen of Gent-Wevelgem zullen geen podiummissen meer van de partij zijn. Verder zal er niet behoorlijk veel veranderen. “De huldiging zal in een moderner, strakker jasje zitten waarbij de laureaten bij de mannen en de vrouwen nog meer in de spotlights worden geplaatst”, klinkt het.

Flanders Classics wil dit jaar meer inzetten op vrouwenwielrennen, maar neemt dus ook de podiumceremonie onder handen. Maja Leye, die al jarenlang bloemenmeisje was, zal optreden als ‘Master of Ceremony. Zij zal de huldiging in goede banen leiden.

Formule 1

Onlangs werd ook bekendgemaakt dat er in het nieuwe formule 1-seizoen geen zogenoemde ‘pitspoezen’ meer te zien zullen zijn. De schaars geklede dames maakten decennialang deel uit van de sport. “Maar we vinden dat die traditie niet meer overeenkomt met de merkwaarden”, klonk het bij de formule 1-organisatie. “Bovendien staat het duidelijk op gespannen voet met de moderne maatschappelijke normen.”