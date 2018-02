Geen Belgen in finale big air snowboard

Seppe Smits is er op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de big air. Onze landgenoot kon zich in de kwalificaties na twee sprongen niet bij de eerste zes van zijn reeks scharen, wat nodig was om de finale te halen. Smits, die de afgelopen dagen sukkelde met een knieblessure, strandde uiteindelijk op de vijftiende plek. Ook Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer konden zich niet plaatsen.

Smits haalde bij zijn eerste sprong 50,00 punten, maar deed bij sprong twee iets beter met 59,25 punten. Onvoldoende echter om in de top zes te komen. De Amerikaan Redmond Gerard, op stek zes, telde 85,00 punten.

Ook Sebbe De Buck en Stef Vandeweyer hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de big air. De 22-jarige De Buck was bij geen van zijn beide sprongen succesvol en kreeg 33,50 en 30,25 punten, goed voor de achttiende en laatste plaats. De 18-jarige Vandeweyer sprong eerst naar 61,00 punten, maar stelde nadien met 29,50 punten teleur. In de eindstand werd de jongeman veertiende.

De Nieuw-Zeelander Carlos Garcia Knight won reeks twee met maar liefst 97,50 punten. De Brit Billy Morgan, op nummer zes de laagste gekwalificeerde, haalde 90,50 punten.