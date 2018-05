Geëmotioneerde Iniesta krijgt groots afscheid

Andrés Iniesta heeft zijn laatste minuten voor FC Barcelona gespeeld. In het eigen Camp Nou kreeg El Blanquito een groots afscheid met een tifo, applausvervanging en ook na de wedstrijd werd het Barça-icoon in de bloemetjes gezet.

Na zestien profseizoenen neemt Iniesta afscheid van Barcelona, de club waar hij zijn hele carrière voor speelde. Zijn laatste wedstrijd won Barcelona ook met 1-0 tegen Real Sociedad. Het afscheidsfeest begon al voor de wedstrijd. Over heel Camp Nou was een tifo te zien met daarop “Infinit Iniesta”.

Klasse! Real Sociedad vormt een erehaag voor Barcelona.

Applauswissel

In de slotfase kreeg Iniesta een applauswissel. Geëmotioneerd verliet hij het veld en gaf hij de aanvoerdersband door aan Lionel Messi.

Het einde van een tijdperk! Andrés Iniesta draagt de kapiteinsband over aan Leo Messi en krijgt een welverdiende applausvervanging in Camp Nou.

Na de wedstrijd volgde dan een indrukwekkend eerbetoon. Alle spelers betraden het veld in shirts met het rugnummer 8 en de naam van Iniesta. Als aanvoerder mocht hij de kampioenenbeker in ontvangst nemen en nadien stond hij met een krop in de keel het publiek te woord.

“Het waren 22 geweldige jaren. Het was voor mij een grote eer en genoegen om deze kleuren te mogen dragen. Ik kwam hier als jongen en ga weg als een man. Ik heb hier zoveel plezier beleefd en zoveel geleerd. Barcelona zit voor altijd in mijn hart.”

Prachtige beelden uit het Camp Nou waar Iniesta bedankt wordt voor zijn fantastische carrière bij de Catalaanse club!

Toekomst

Nu verhuist Iniesta wellicht naar Azië. Eerst werd hij nadrukkelijk gelinkt aan China, maar nu wordt ook het Japanse Vissel Kobe genoemd. Binnenkort krijgen we daar meer duidelijkheid over.