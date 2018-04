Geeft panda straks aftrap in Anderlecht?

Marc Coucke stuurde vandaag een bizarre tweet de wereld in. De voorzitter van Anderlecht heeft iets speciaal in petto voor de aftrap vanavond: een baby-reuzenpanda. Tian Bao werd twee jaar geleden geboren in Pairi Daiza, de dierentuin van Coucke. Of de zakenman het serieus bedoelt, zullen we vanavond zien. Het is natuurlijk wel toevallig dat Coucke op 1 april met het nieuws naar buiten kwam.

Na veel oefenen, het gaat door: Tian Bao, de baby-reuzenpanda geboren in PairiDaiza, zal straks #andgnt de aftrap geven!



Après bcp d’exercices, ça aura lieu: le coup d’envoi #andgnt sera donné par Tian Bao, le premier panda né en Belgique! pic.twitter.com/Pst7W6VjPQ — Marc Coucke (@CouckeMarc) 1 april 2018