Gaviria loopt breuk op en mist Sanremo

Fernando Gaviria heeft zijn middenhandsbeentje gebroken na een valpartij in Tirreno – Adriatico. De Colombiaan van Quick-Step Floors moet geopereerd worden en mist al zeker Milaan – Sanremo. Ook de andere voorjaarsklassiekers komen in gevaar.

In de slotfase van de zesde rit in Tirreno – Adriatico was Fernando Gaviria het slachtoffer van een valpartij. Gaviria veroorzaakte zelf die valpartij door met zijn voorwiel het wiel van zijn ploegmaat Richeze aan te tikken. De Colombiaanse sprinter kwam nog over de streep, maar al snel bleek dat hij niet ongehavend uit de strijd was gekomen.

Het verdict is zwaar voor Gaviria en Quick-Step: geen Milaan – Sanremo en mogelijk ook geen voorjaar meer. De Colombiaan eindigde vorig jaar nog vijfde in de Italiaanse klassieker.