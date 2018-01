Gaviria: "Belangrijk jaar voor mij"

Nu Tom Boonen met wielerpensioen is en Marcel Kittel naar Katusha trok, is Fernando Gaviria de sprintkopman bij Quick-Step Floors. De Colombiaan wil dit jaar schitteren in de Ronde van Frankrijk, maar heeft ook een doel gemaakt van de kasseiklassiekers. “Het is een belangrijk jaar voor mij en de ploeg”, vertelt hij aan VTM NIEUWS.

Met het vertrek van Kittel mag Gaviria belangrijkere wedstrijden rijden. Dat brengt ook meer druk met zich mee. “Die gaat er inderdaad zijn”, zegt de Colombiaan. “Zeker in de Ronde van Frankrijk. Maar tegelijkertijd is dat een motivatie om me goed voor te bereiden.”

Naast de Tour, wil Gaviria zich ook tonen in de kasseiklassiekers. “In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wil ik er staan voor de ploeg en doen wat nodig is. Als ze met mij willen winnen, zal ik me zo goed mogelijk voorbereiden en de koersen vanuit België gaan verkennen.”

Om de Vlaamse wegen beter te leren kennen, zal Fernando Gaviria twee weken in ons land komen trainen. Hij zal daarvoor begeleid worden door ploegmaat en ervaringsdeskundige Iljo Keisse. Toch zal hij ook ex-ploegmaat Tom Boonen missen voor zijn advies. “Ik leerde altijd wel iets van hem: zijn professionalisme, zijn kwaliteit als mens en ook hoe hij rond reed in de klassiekers.”